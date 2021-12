Für Wellbrock war es der Auftakt in eine ereignisreiche Vorweihnachtszeit. Der Olympiasieger über zehn Kilometer im Freiwasser und Tokio-Bronzegewinner über 1500 Meter Freistil im Becken startet in Abu Dhabi zunächst in zwei Freiwasserrennen, Nach der Staffel schwimmt er am Donnerstag (16.12.2021) auch über seine Paradedisziplin - die zehn Kilometer.