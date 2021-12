Deutschlands Top-Schwimmer Florian Wellbrock will einem erfolgreichen Jahr die Krone aufsetzen: Ab Mittwoch (15.12.2021) ist der Wahl-Magdeburger in Abu Dhabi beim Freiwasser-Weltcup am Start. Der lange Kanten ist seine Schokoladenseite, doch in diesem Jahr hat er auch mit der Kurzbahn Freundschaft geschlossen und so stehen seine Chancen auf eine Medaille bei der anschließenden Kurzbahn-Weltmeisterschaft (16. - 21.12.2021) glänzend. Beide Wettbewerbe finden in Abu Dhabi statt.

Titelsammlung erweitern

Der Sieg auf der 25-m-Bahn über 1500 Meter Freistil sei "definitiv" ein Anreiz, schließlich ist das der einzige Titel, der ihm auf dieser Strecke noch fehlt. "Aber geschenkt bekommt man natürlich nichts", betonte Wellbrock. Vor allem nicht, wenn seine großen Rivalen Gregorio Paltrinieri ( Italien ) und Michailo Romantschuk ( Ukraine ) auch am Start sind. Bei seinem jüngsten EM-Triumph in Kasan auf der Kurzbahn ließ Wellbrock der internationalen Konkurrenz aber keine Chance und schwamm sogar in die Nähe von Paltrinieris Weltrekord (14:08,06 Minuten). Seine Weltcup-Auftritte sowie der Europameister-Titel im Herbst haben ein Umdenken bewirkt. "Vielleicht wird das ja noch eine Liebesheirat. Es hat in dieser Saison jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, ich habe einen Titel gewonnen", sagte Wellbrock.

Erst 10 Kilometer, dann 1.500 Meter

Wie schnell Wellbrock sein wird, hängt sicher auch damit zusammen, wie viele Körner seine Auftritte im Freiwasser kosten. Am Mittwoch (Staffel) und Donnerstag (10 km) springt Wellbrock auf Yas Island ins Wasser. Die Umstellung vom offenen Gewässer aufs Becken ist für Wellbrock zwar mittlerweile Routine, doch auf die Kurzbahn ist Wellbrock noch nie gewechselt. "Ich hatte bislang immer die Kombination 'Freiwasser und dann Langbahn'. Jetzt geht's danach auf die Kurzbahn - das wird für mich eine neue Herausforderung", sagte er.

Problematisch sei der Wettkampfstress aber nicht. "Wir haben im Trainingslager ja den Grundstein gelegt. Es ist wichtig, schnell zu regenerieren und vor Ort professionell zu arbeiten. Es gilt, die Basics einzuhalten: langes Ausschwimmen, viel Elektrolytgetränke, gesundes Essen, Physiotherapie", erklärte der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio.

Wellbrock-Freundin Sarah Köhler gibt Comeback