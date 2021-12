Florian Wellbrock hat in Abu Dhabi seinen nächsten Coup gelandet. Der 24-Jährige gewann am Dienstag (21.12.2021) bei der Kurzbahn-WM am Persischen Golf über 1.500 m Freistil die Goldmedaille und stellte dabei in 14:06.88 Minuten einen neuen Weltrekord im kurzen Becken auf.

Silber über die Langstrecke ging an den Tunesier Ahmed Hafnaoui (+ 4,59 Sekunden), der ukrainische Olympiazweite Michailo Romantschuk holte Bronze (+ 4,06). In der Qualifikation war das Duo noch schneller als Wellbrock gewesen.

Der gebürtige Bremer, der seit Jahren für den SC Magdeburg startet, gewann bereit letzte Woche in Abu Dhabi das Weltcup-Finale über 10 Kilometer im Freiwasser. In 1:48:09,40 Stunden sicherte er sich den Sieg und 15.000 Dollar (rund 13.110 Euro) Preisgeld. Wellbrock setzte sich in seiner Paradedisziplin, in der er im Sommer in Tokio Olympiasieger wurde, in einem spannenden Rennen mit 2,6 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Domenico Acerenza durch.