Eigentlich waren Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Sofie Krehl im italienischen Toblach Zweite geworden und hatten sich einzig Olympiasieger Norwegen geschlagen geben müssen. Doch die Freude über den vermeintlich ersten Podestplatz seit Januar 2017 hielt nicht lange. Der Weltverband FIS legte sein Veto ein und disqualifizierte das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Grund war ein Regelverstoß bei der Aufstellung: Sofie Krehl ersetzte kurzfristig die angeschlagene Coletta Rydzek, die Änderung wurde der FIS aber nicht mitgeteilt, was wiederum zum Ausschluss führt.

In der Höhe von Südtirol glänzte Startläuferin Gimmler (Oberstdorf) und übergab als Führende an die Oberwiesenthalerin Hennig, die zusammen mit Schweden den Rest des Feldes distanzierte. Fink (Bremelau) übergab gleichauf mit Norwegens Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg an Krehl, die Silje Theodorsen ziehen lassen musste.