Zusätzliche Weltcups in Altenberg. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hentschel

Auf der Rennschlitten- und Bobbahn im sächsischen Altenberg werden in der neuen Saison zwei weitere Veranstaltungen im Bob und Skeleton ausgetragen. Wie die Altenberger am Donnerstag (5. August) bekanntgaben, übernehmen sie den vom 29. November bis 5. Dezember am Königssee geplanten Weltcup.