Oberhof trägt in diesem Jahr erstmals zwei Weltmeisterschaften aus. Die weltbesten Rodler waren am letzten Wochenende zu Gast. Nach den begeisternden Rodel-Festspielen freut sich die Kleinstadt im Thüringer Wald über viel Aufmerksamkeit und die nahende Biathlon-WM (ab 08.02.2023).

Der Freistaat Thüringen investierte 83 Millionen Euro in die Sportstätten und die Umgebung von Oberhof. So haben Rodelbahn und Biathlon-Anlage, mit dem Stadion am Grenzadler, ein Facelifting bekommen. Dazu entstand ein Nachwuchsleistungszentrum. Christoph Gösel, der neue Tourismuschef in Thüringen, ist überzeugt, dass alle in Thüringen davon profitieren: "Wir setzen mit Oberhof einen ersten Punkt. Und wenn so ein Punkt gesetzt ist, wird sich drumherum auch mehr entwickeln. Für die Region kann das eine Initial-Zündung werden."