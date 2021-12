Francesco Friedrich hat sich mit einem Weltcup-Double aus dem Jahr verabschiedet. Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg gewann am Sonntag (19. Dezember) in Altenberg das Viererbob-Rennen, nachdem er am Vortag auch im kleinen Schlitten gesiegt hatte. Mit seiner Crew Thorsten Margis, Martin Grothkopp und Alexander Schüller verwies er den Kanadier Justin Kripps mit 0,28 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch.