Lange blieb auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2010 beim Bobsport, arbeitete als Trainer in Deutschland und später auch im Ausland: Südkoreas Rodler bereitete er auf die Winterspiele 2018 in Pyeongchang vor, Chinas bis dahin kaum existentes Bob-Programm unterstützte er vor Olympia 2022 in Peking und führte die Gastgeber teilweise immerhin in die Top 10. "Gerade in China, wo es wirklich mit grundlegenden Strukturen losging, war es schon sehr reizvoll", sagte Lange, der sich ein vielfältiges Starterfeld wünscht: "Je bunter das Feld ist, desto interessanter wird der Sport." Möglicherweise arbeitet Lange in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder am Eiskanal. "Ich habe die Möglichkeit, flexibel zu sein", sagt er, "wir schauen mal, ob es im Winter im Bob weitergeht."

André Lange bei seiner Abschiedsfeier 2010 mit einem Geschenk, ein Goldener Viererbob. Bildrechte: IMAGO / Gerhard König