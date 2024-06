Noch wird an der Fertigstellung des neuen Heinz-Steyer-Stadions in Dresden gefeilt, am 15. September dieses Jahres soll es dann aber soweit sein. Es wird scharf geschossen. An dem Tag feiert der traditionelle City Biathlon in der sächsischen Landeshauptstadt seine Premiere.

Fahren auf Skirollern und schießen wie im Winter. Neben Lokalmatador Justus Strelow wird auch Franziska Preuss in Elbflorenz an den Start gehen. Wie die Veranstalter bekannt gaben, werden außerdem Top-Athleten wie die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison, Lisa Vittozzi aus Italien, und der norwegische Überflieger Johannes Thingnes Bö erwartet.

Herrmann-Wick: "Wie sind die einstigen Kollegen in Schuss?"

Die Veranstaltung soll ein fester Bestandteil im Dresdner Sportkalender werden. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, die letztes Jahr ihre Karriere beendete, ist Sportbotschafterin des Spektakels. "Dresden, das lässt gerade mein Herz höher schlagen. Schön, ehemalige Teamkollegen und Sportkollegen aus anderen Ländern wieder zu treffen. Ich bin gespannt, wie die schon in Schuss sind?", konnte die 35-Jährige ihre Vorfreude nicht verbergen. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Mit Janina Hettich-Walz und Philipp Nawrath gehen zwei weitere deutsche Stars an den Start. Das internationale Starterfeld besteht aus Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten, Marketa Davidova, Anna Gandler, Tuuli Tomingas, Paulina Fialkova, Tarjei Bö, Lukas Hofer, Jakov Fak, Florent Claude und Dmytro Pidruchnyi.

Spitzensport und attraktives Rahmenprogramm

Das neu konzipierte Heinz-Steyer-Stadion wird für diese Veranstaltung mit einem originalen Kleinkaliber-Schießstand ausgestattet und das Zentrum der Wettkämpfe sein. Neben dem sportlichen Programm haben die Veranstalter ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: Traditionell findet am Vorabend die offizielle Athletenpräsentation statt. Am Wettkampftag zeigt dann auch der Nachwuchs, was er kann, und es gibt die Möglichkeit, am Jedermann-Biathlon teilzunehmen. Eine Autogrammstunde mit den Stars darf im Programm natürlich nicht fehlen.

Auch ein Para-Biathlon-Rennen

Das Rahmenprogramm umfasst in diesem Jahr auch ein Para-Biathlon-Rennen, an dem die besten Paralympics-Athleten aus Deutschland und der Ukraine teilnehmen werden. Auch das Nachwuchsrennen verspricht Spannung. Bei der Youngster Team Challenge gehen einige der besten Junioren aus Deutschland und den angrenzenden Ländern an den Start.