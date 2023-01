Herber Verlust für das deutsche Wasserspringen: Tina Punzel beendet mit 27 ihre sportliche Karriere. Das gab die Dresdnerin bei einem Pressegespräch in der Halle ihres Vereins bekannt. Mit Punzel verliert das Wasserspringen damit ihr bekanntestes Gesicht. Die Dresdnerin will sich zunächst voll und ganz um ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften kümmern.

Tina Punzel und Lena Hentschel freuen sich in Tokio über Olympia-Bronze. Bildrechte: imago images/Sven Simon

"Da muss ich mich jetzt entscheiden: ganz oder gar nicht. Ich würde in Paris nicht einfach nur dabei sein, sondern dann auch um die Medaillen mitkämpfen wollen", sagte Punzel. Dafür aber müsste sie "noch einmal alles dem Leistungssport unterordnen, und ich habe gemerkt, dass ich dazu nicht mehr bereit bin."

Punzel war das Wasserspringen quasi in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater war bereits Wasserspringer. Bereits mit sechs kam Tina Punzel zum Springen, wechselte dann nach der vierten Klasse an die Sportschule. Die gebürtige Dresdnerin blieb dabei stets der sächsischen Landeshauptstadt treu, weil sie hier am Bundesstützpunkt optimale Bedingungen fand und die Familie immer um sich hatte.