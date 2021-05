Craft belegte im Diskuswerfen mit 62,05 Meter den dritten Rang. Die 27-Jährige vom SV Halle lag lange auf Siegkurs, musste im letzten Durchgang aber die favorisierte Portugiesin Liliana Ca (62,80) und deren Landsfrau Irina Rodrigues (62,79) noch vorbeiziehen lassen. Nicht zu schlagen war Kugelstoßerin Sara Gambetta. Die 28-Jährige aus Halle/Saale gewann mit der persönlichen Bestleistung von 18,86 Meter und knackte damit die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio. Mit 4.519 Punkten belegten die deutschen Frauen in der Gesamtwertung den zweiten Platz hinter Polen (4549).

"Das ist erst der Anfang", meinte der für Offenburg startende Dresdner, der bereits so früh in der Saison 90-m-Würfe abfeuert, als wäre es das Normalste der Welt. "Ich habe mich heute gut gefühlt. Es war aber ziemlich schwer, weil die Anlaufbahn etwas rutschig war, der Wind war ebenfalls schwierig", sagte Vetter, der sich nach dem Wettkampf an einem Adria-Strand entspannte: "Ich habe meinen Trainer zu Beginn der Woche gefragt, was mein Ziel in Split sein sollte. Er meinte, zweimal über 90 m. Insofern glaube ich, das war ein guter Job heute."