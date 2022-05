Am Samstag (ab 14:55 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) dürfen sich die Leichtathletik-Fans auf packende Wettbewerbe im Diskuswerfen und Kugelstoßen freuen. Christoph Harting – Olympiasieger von 2016 - bekommt es mit den Potsdamern Clemens und Henning Prüfer zu tun. Außerdem steht mit Alin Firfirica aus Rumänien auch der WM-Vierte im Ring. Interessant wird zudem, wie sich der Magdeburger Martin Wierig schlägt.

Im Kugelstoßen meldet sich David Storl zurück. In Halle zuletzt hatte er mit vier Stößen über 20 Metern gezeigt, dass mit ihm – auch mit Blick auf die Heim-EM in München - immer noch zu rechnen ist. Interessant wird auch sein, wer bei den Frauen in die Fußstapfen von Christina Schwanitz treten wird. Die Lokalmatadorin hatte im Februar ihre erfolgreiche Karriere beendet. Katharina Maisch wird am Samstag die Farben des gastgebenden LV 90 Erzgebirge vertreten. In Halle schaffte sie mit 18,57 Metern eine persönliche Bestweite. Bei Werfermeeting in Thum soll nun die 19er-Marke fallen, gleichbedeutend mit der WM-Norm.