Auf Leichtathletik-Fans wartet am Sonntag (5.2.) ein besonderer Leckerbissen. Zum 17. Mal lädt die Stadt Rochlitz zum internationalen Kugelstoß-Meeting. Nicht nur sportliche Höchstleistungen werden zu sehen sein, sondern auch der emotionale Abschied von der Sportlerin des Jahres 2015, Christina Schwanitz. Die Weltmeisterin hat ihre Karriere im vergangenen Jahr bereits beendet, in ihrem "Wohnzimmer" Rochlitz will sie sich aber noch einmal von den Fans verabschieden.