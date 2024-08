21. Internationaler Werfertag Olympia-Medaillengewinner aus Paris in Thum am Start

15. August 2024, 11:49 Uhr

Nach Olympia ist vor den Meetings. Die Athleten, die bei den Sommerspielen in Paris für Begeisterung gesorgt haben, gehen nun wieder in nicht-olympischen Wettkämpfen an den Start. So auch beim Werfertag in Thum. SPORT IM OSTEN ist per Livestream dabei.