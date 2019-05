Im Speerwurf der Frauen tritt Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) an, deren schärfste Konkurrentin die Weltjahresbeste 2018, Kathrin Mitchell aus Neuseeland, sein wird. Hussong hat wie die Potsdamerin Annika-Marie Fuchs die Norm für einen Start in Katar bereits erfüllt. Der Potsdamer Bernhard Seifert hat mit seinem Sieg in Schönebeck und dem zweiten Platz in Offenburg mit der persönlichen Bestleistung von 89,06 Meter hinter dem Mannheimer Vize-Europameister Andreas Hofmann, der nicht in Halle startet, seine Ambitionen auf ein WM-Ticket untermauert.

Auch Sperrwurf-Europameisterin Christin Hussong startet in Halle. Bildrechte: imago/Laci Perenyi