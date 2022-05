Leichtathletik | Werfertage Weltklasse trifft sich in Halle

Bei den Werfertagen in Halle gibt sich die Weltelite am Samstag (21. Mai 2022) ein Stelldichein. Für die deutschen Asse geht es um die Normen über die WM und EM. Dabei wird es auch ein Comeback geben. Kugelstoß-Ass David Storl steigt erstmals seit Februar 2021 wieder in Deutschland in den Ring. Das Event gibt es ab 12:40 Uhr im MDR-Livestream zu sehen.