Der Deutsche Skiverband (DSV) teilte die Aufgebote am Montag (21.11.2022) mit. Die Sächsin Denise Herrmann-Wick, die nach ihrer Hochzeit mit dem ehemaligen Langläufer Thomas Wick nun einen Doppelnamen trägt, war aufgrund ihrer Leistungen im vergangenen Winter wie auch Franziska Preuß sowie Vanessa Voigt aus dem thüringischen Rotterode gesetzt. In den Testrennen im finnischen Vuokatti am Wochenende holten sich die Gothaerin Juliane Frühwirt, Sophia Schneider und Anna Weidel die letzten drei Startplätze für den Weltcup, der am 29. November im finnischen Kontiolahti beginnt.