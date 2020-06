Wintersport - News zu Julia Taubitz, Denise Herrmann und Co.

Nur Dorothea Wierer und Tiril Eckhoff liefen Denise Herrmann im Biathlon-Gesamtweltcup den Rang ab. Die Sportsoldatin aus Schlema jubelte immer wieder. Bei der WM in Antholz gewann sie in der Verfolgung und als Schlussläuferin mit der Staffel jeweils Silber. In der Mixed-Staffel verpasste sie das Podest.