Wintersport | Biathlon-WM Herrmann verpasst Massenstart - Preuß beste Deutsche

Am Samstag Silber, am Sonntag Pause: Denise Herrmann musste kurzfristig auf ihren Start im abschließenden Massenstart bei der Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien verzichten. Wie der Deutsche Skiverband am Sonntag (21.02.2021) mitteilte, ist eine Erkrankung der Grund für die Entscheidung. Damit ruhten die Hoffnungen des deutschen Teams über die 12,5 Kilometer auf Franziska Preuß und Vanessa Hinz.