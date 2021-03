Wintersport Digitaler Empfang für Taubitz, Frenzel & Co.

Hinter der 25-Jährigen liegt eine außergewöhnliche Saison. Neben Platz zwei im Gesamtweltcup trumpfte die Sportsoldatin vor allem bei der Heim-WM in Königssee auf, wo sie Gold im Sprint und Einzel sowie Silber mit der Teamstaffel holte. Gut sieben Wochen nach ihrem letzten Rennen freut sich Taubitz nun wieder in ihrer Heimat zu sein.

"Es ist schön, um etwas runterzukommen, die freie Zeit mit Familie und Freunden zu nutzen. Über Ostern fahre ich an die Ostsee. Wir haben dort einen Wohnwagen, wo wir jetzt zum Glück hoch dürfen, um dann nochmal komplett abzuschalten. Und am 12. April geht es dann schon wieder los mit der Saisonvorbereitung für nächstes Jahr."

Als großes Ziel hat Taubitz in der kommenden Saison die Olympischen Spiele in Peking im Visier. Erste Erfahrungen auf der Bahn konnte sie bereits sammeln. "Ich kam da sehr gut zurecht. Sie ist sehr lang, was mir entgegenkommt. Es ist fahrerisches Talent gefragt und ich hoffe, dass ich das dort zeigen kann. Klar ist das Ziel mit einer Medaille wiederzukommen, aber ich muss dort nicht sofort Gold holen bei meinen ersten Spielen."

Olympisches Gold hat dagegen bereits Erik Frenzel in der Nordischen Kombination gewonnen. Nach einer schwierigen Weltcup-Saison, die von Corona geprägt war, konnte der 32-Jährige vom SSV Geyer bei der WM in Oberstdorf Staffel-Silber und Team-Bronze gewann. "Die Veranstalter hatten alles gegeben, um für uns eine großartige WM auf die Beine zu stellen. Wir haben die Wettbewerbe und die Zeit sehr genossen", sagte der dreifache Olympiagold-Gewinner per Videoschalte aus dem schweizerischen St. Moritz. Dort bereitet sich der der gebürtige Annaberg-Buchholzer bereits auf die neue Saison vor: "Es geht jetzt auf Olympia zu und da darf man die Zeit auch nicht zu schnell verstreichen lassen. Und da wir Olympia auf gut 1.800 Metern Höhe haben bietet sich natürlich St. Moritz mit den Bedingungen sehr gut an."