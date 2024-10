Das sächsische Klingenthal bekommt nun doch keinen Wintersport-Weltcup in der anstehenden Saison. Nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen ist die benötigte Geldsumme nicht zusammengekommen. Weltverband FIS und der Deutsche Skiverband standen in der Verhandlung, dass die Sachsen einen Januar-Weltcup in der Nordischen Kombination ausrichten.