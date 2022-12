Im Klassikrennen über 10 Kilometer kam die 26 Jahre alte Oberwiesenthalerin auf den vierten Platz. "Ich bin echt glücklich. Trotz Sturz in der ersten Runde und erheblicher Probleme mit der Kälte bin ich froh, dass ich an einem nicht so optimalen Tag vorne mitlaufen kann", sagte Hennig im Anschluss und gab zu: "Als ich im Ziel aufgetaut bin, hatte ich schon ziemliche Schmerzen."