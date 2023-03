In welcher Form, das steht derzeit noch in den Sternen. Zunächst wird das Studium in den Vordergrund rücken. Einen Job als Trainer, vielleicht sogar irgendwann als Bundestrainer, kann sich Frenzel aber durchaus vorstellen. "Die Nordische Kombination ist die Sportart, die ich liebe und in der ich viele Erfahrungen gesammelt habe. Es wäre schön, da Dinge weiterzugeben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich denke, dass die Athleten davon profitieren würden - ob im Nachwuchs oder weiter oben. Ich hätte kein Problem damit, das auszuprobieren. Gespräche in die Richtung gab es aber noch nicht. Das lasse ich auf mich zukommen."