Nachhaltige Sportstätten in Oberhof

Bei einem Besuch der Sportanlagen in Oberhof hat sich DOSB-Präsident Weikert vor Ort ein Bild von der Situation gemacht: "Der wichtigste Eindruck ist, dass man vollständig verstanden hat, dass man nachhaltige Sportstätten baut und bauen muss. Und das, so mein Eindruck, wird hier in Oberhof perfekt umgesetzt. Wie bei den Anlagen mit Energie umgegangen wird, ist vorbildlich. Das kann für ganz Deutschland und auch darüber hinaus ein Vorbild sein."

Nachwuchs- und Breitensport als Eckpfeiler der Nachhaltigkeit

Dennoch: Für Biathlon-Arena, Rodelbahn und Skihalle fallen jährlich rund fünf Millionen Kilowattstunden Strom an. In der Skihalle sind die Biathleten und Langläufer - auch ausländische - häufig zum Training. Dafür muss ganzjährig Schnee produziert werden, die Kosten betragen derzeit gut 300.000 Euro. Noch. "Wenn hier nur der Leistungssport betrieben würde, dann würde ich sagen, das könnt ihr nicht machen. Aber dass so viel für den Nachwuchs und den Breitensport getan wird, ist ein Vorbild für andere Städte in Deutschland und andere Länder", so Weikert.

Blick in die Ski-Arena in Oberhof. (Archiv) Bildrechte: dpa

Olympische Spiele in Deutschland?

Das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter denn je. Vor diesem Hintergrund hat sich der DOSB dazu bekannt, die Olympischen Spiele auch wieder einmal nach Deutschland zu holen. "Ob Winter oder Sommer wird man sehen. Wir werden in dem Prozess aber die Bevölkerung mitnehmen. Es hat keinen Zweck, die Olympischen Spiele auszurichten, wenn die Bevölkerung dagegen ist", stellt Weikert klar.

Umdenken beim IOC

Auch beim Internationalen Olympischen Komitte (IOC) wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. "Ein Umdenken hat stattgefunden. Das merke ich in den Gesprächen mit IOC-Präsident Thomas Bach. Das IOC insgesamt hat verstanden, dass wir nicht mehr solche Spiele wie in Peking haben können - mit Investitionen, die voraussichtlich niemandem nachhaltig nützen", so Weikert.