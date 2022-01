Viele der Athletinnen und Athleten haben in dieser Saison einmal mehr unter Beweis gestellt, wozu sie in der Loipe, im Eiskanal, auf der Eisbahn oder der Schanze fähig sind. Für Ministerpräsident Ramelow sind die Aktiven nicht nur als Einzelkämpfer oder Teamplayer vor Ort, sondern auch als Botschafter für das Bundesland Thüringen. Schließlich können sie mit ihren Leistungen und Auftreten Visitenkarten für die anstehenden Weltmeisterschaften im Biathlon und Rodeln in Oberhof im kommenden Jahr abgeben.

Und die hoffentlich zahlreichen sportlichen Erfolge seien nicht nur für die Aktiven selbst etwas Schönes, auch die Vereine in Thüringen würden davon profitieren, wie Andreas Minsche, der Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes, erklärte: "Hochleistungssport und Nachwuchssport sind zwei Seiten einer Medaille, die nicht ohne einander funktionieren. Wir wünschen uns tolle Erfolge in Peking und viele Mädchen und Jungs, die euch im Fernsehen sehen und dann zu uns in die Vereine drängen, um euch nachzueifern. Hochleistungssport und Kinder- und Jugendsport haben in Thüringen ein gutes Zuhause."