Olympiasieger Christopher Grotheer und der Olympia-Zweite Axel Jungk haben zur Halbzeit der Skeleton-Weltmeisterschaft alle Siegchancen verspielt. Titelverteidiger Grotheer vom BSR Thüringen leistete sich am Donnerstag auf der Natureisbahn in St. Moritz mehrere Patzer und verhinderte im ersten von insgesamt vier Läufen nur knapp einen Sturz. So hatte er zur Halbzeit als Neunter fast zwei Sekunden Rückstand auf den führenden Briten Matt Weston. "Das war Grütze, der ganze Eingangsbereich katastrophal schlecht gewesen", sagte der frustrierte Grotheer, der sich bei dem Beinahe-Sturz am Kinn eine blutende Wunde zuzog. Er habe sich nach dem schwachen ersten Lauf "einiges vorgenommen für den zweiten, aber der untere Teil war wieder eine Katastrophe, so schlecht. Dann reicht es einfach nicht für mehr, muss ich ganz ehrlich sagen."

Der Medaillentraum ist für Axel Jungk schon ausgeträumt. Bildrechte: dpa