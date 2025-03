Selina Freitag hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Silber von der Großschanze und damit ihre dritte Medaille bei den Titelkämpfen in Norwegen gewonnen. Nach Silber im Einzel und Bronze im Team von der Normalschanze musste sich die 23-Jährige aus Oberwiesenthal am Freitag erneut nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Der Wettkampf wurde nach dem ersten Durchgang wegen starken Windes abgebrochen.