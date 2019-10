Kaum war Gesa Krause über die Ziellinie gelaufen, da brach es aus Wolfgang Heinig heraus. Der Trainer der Mittelstreckenläuferin, der das Treiben auf der Tartanbahn von der Tribüne aus verfolgt hatte, bekam seine Emotionen nicht mehr in den Griff. Die Tränen flossen. Während sein Schützling freudestrahlend den Daumen nach oben streckte und dann erschöpft zu Boden sank, blickte Heinig fast schon ungläubig auf die Stoppuhr: 9:03,30 Minuten über 3000 m Hindernis bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha, deutscher Rekord. Bedeutete: die verdiente Bronzemedaille.

Es war der zweite dritte Platz für Krause bei Weltmeisterschaften nach Peking 2015. Die 27-Jährige aus Trier ist in bestechender Form. Gerade erst hatte sie beim ISTAF in Berlin über die unüblichen 2.000 m den Weltrekord geknackt, schon legte sie in ihrer Paradedisziplin nach. Gesa Krause - sie gehört auf jeden Fall zu den deutschen Hoffnungen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.