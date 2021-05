Nach zweimal Gold und einmal Bronze in Ungarn musste sich Rekordeuropameister Patrick Hausding kurz vor Ende seines vollen Wettkampfprogramms diesmal mit Platz neun begnügen. Die Leistungen von Hausding und Wolfram machen Hoffnung auf ein gutes Abschneiden vom Drei-Meter-Brett bei den Olympischen Spielen in gut zwei Monaten in Tokio. Vor fünf Jahren gewann Hausding in Rio Bronze vom Drei-Meter-Brett.