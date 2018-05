Was genau die Aufgabe ausgelöst hat, ist unklar. Fest steht, dass sein vorzeitiges Ausscheiden nun sogar das Saison-Aus und damit den Verzicht auf die Leichtathletik-Europameisterschaft im August in Berlin bedeuten könnte. Ein EM-Aus "ist sogar realistisch", sagte er.

Die Qualifikation wäre aber ohnehin schwierig, da Freimuth in drei Wochen in Ratingen antreten müsste, um eines der drei EM-Tickets zu erkämpfen. Dies hatte er am Wochenende eigentlich ausgeschlossen, da ihn auch leichte Kniebeschwerden beim Hochsprung plagten. Dies sei aber nicht der Grund dafür gewesen, dass er zum Stabhochsprung nicht mehr antrat. Mit 13,96 Sekunden über 110 Meter Hürden und 48,58 Meter im Diskuswerfen war Freimuth gut in der zweiten Tag gestartet. Umso rätselhafter war dann sein Rückzug.