Aufgrund der dynamischen Pandemieentwicklung sowie der seit dem 8. November 2021 geltenden Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen werden pro Weltcup-Tag nur bis zu 999 Zuschauer zu den Wettbewerben zugelassen, wie die Wintersport Altenberg GmbH als Veranstalter der Wettkämpfe im Osterzgebirge am Dienstag (9. November) mitteilte.

Für die Zuschauer gilt die 3G-Regelung, Tickets gibt es ausschließlich online, da diese personalisiert sein müssen. Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt, benötigen aber ein ebenfalls online erhältliches "0-Euro-Ticket" als Einlasskarte.

Auf der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg werden in der neuen Saison mehrere Veranstaltungen im Bob und Skeleton ausgetragen. Da der Rennbetrieb auf der zu großen Teilen zerstörten Bahn am Königssee nicht möglich ist, springt Altenberg für zwei Weltcups im Bob und Skeleton ein. Der Startschuss ist mit dem Bob- und Skeleton-Weltcup vom 3. bis zum 5. Dezember geplant.