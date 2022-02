Bob-Dominator Francesco Friedrich hat seine Überlegenheit erneut unter Beweis gestellt und im Eiskanal von Yanqing sein drittes Olympiagold geholt. Der Athlet vom BSC Sachsen Oberbärenburg lag im kleinen Schlitten mit Anschieber Thorsten Margis bereits nach dem ersten Lauf in Führung, fuhr im dritten Durchgang Bahnrekord und verwies am Ende seine BSD-Teamkollegen Johannes Lochner und Christoph Hafer auf die Plätze. Ein historischer Triumph, drei Schlitten aus einem Nationalteam gab es bislang bei Olympia noch nie auf dem Podest.

An der Spitze trennten Friedrich und Lochner nach vier Läufen 0,49 Sekunden, einen solchen Vorsprung hatte es in einem olympischen Zweier-Rennen seit 1988 nicht mehr gegeben. Das Privatduell zwischen dem Giganten und seinem Dauerrivalen fiel am Dienstag (15. Februar) damit weitaus deutlicher aus, als zur Wettkampf-Halbzeit zu vermuten war, weil Friedrich einen exzellenten Entscheidungstag hinlegte. Für den Sachsen war das allerdings nur der erste Streich: Am Sonntag (20. Februar) kann der Rekordjäger mit einem Erfolg im Viererbob nach Goldmedaillen mit Ikone Andre Lange gleichziehen.