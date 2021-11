Die Veranstalter der Weltmeisterschaften im Biathlon und Rennrodeln in Oberhof 2023 haben für die Titelkämpfe der Skijäger die zweite Runde eingeläutet. Vom 26. November an sind erstmals auch Tagestickets für die Arena am Rennsteig und speziell für die Wettkämpfe an den Wochentagen erhältlich, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Vom 15. April 2022 an sind dann alle Ticket-Kategorien verfügbar.