Andreas Kunz, der für das eigenständige DDR-Team die erste Olympia-Medaille überhaupt holte, ist verstorben. Der nordische Kombinierer aus Klingenthal erlag im Alter von 75 Jahren an Neujahr in einem Leipziger Krankenhaus einer langwierigen Erkrankung. Das meldet die "Freie Presse" (Printausgabe am Dienstag).

Bei den Winterspielen 1968 in Grenoble (FRA) hatte Kunz hinter Franz Keller (Nesselwang) und dem Schweizer Alois Kälin Bronze gewonnen. In diesem Jahr traten erstmals zwei getrennte deutsche Mannschaften bei Olympia an. Beide hatten als Flagge allerdings noch die olympischen Ringe und als Hymne die "Ode an die Freude" gemeinsam. Zuvor hatte es aus machtpolitischen Gründen nur eine gesamtdeutsche Mannschaft gegeben.