Der ThSV Eisenach hat dem EHV Aue Schützenhilfe gegeben und den ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelten TuS Ferndorf mit 35:26 (17:14) aus der Werner Assmann Halle gejagt.



Die anfangs lange ausgeglichene Partie nahm ihre entscheidende Wendung durch einen 7:2-Lauf für Eisenach ab der elften Minute. Der TuS konnte sich von dieser Serie nicht mehr erholen und kam über den Verlauf des Spiels nie näher als auf zwei Zähler an die Thüringer heran, obwohl diese schon in Hälfte eins vier Mal in Unterzahl spielten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte Eisenach noch einmal auf und führte schnell mit 22:16 (39.). Der TuS fand keine Mittel und musste mit ansehen, wie die Hausherren immer weiter davon zogen (27:17/45.) und letztlich einen mehr als verdienten 35:26-Sieg einfuhren.



Besonderen Anteil am Erfolg hatte Fynn Hangstein, der bereits zur Pause sieben Treffer erzielt hatte und insgesamt auf acht Tore kam. Auch Ivan Snajder (sechs Treffer), Jannis Schneibel und Alexander Saul (beide fünf Treffer) zeigten gute Leistungen. Eisenach setzte damit seinen Erfolgslauf fort und holte den fünften Sieg aus den letzten sechs Partien. In der Tabelle ist der ThSV weiterhin Siebter, nun aber punktgleich mit Hüttenberg und Essen auf Platz fünf und sechs. Am nächsten Spieltag treffen Aue und Eisenach aufeinander - am 30. April um 19:30 Uhr empfängt der ThSV die Sachsen.