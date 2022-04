Handball-Zweitligist EHV Aue muss für die letzten acht Saisonspiele ohne Trainer Kirsten Weber auskommen. Wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte, stellte Weber sein Amt bereits am Freitagabend nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Vereins zur Verfügung.

Er wolle damit den Verein die Möglichkeit geben, "eventuell mit einem neuen Mann an der Seite nochmals einen Impuls für die restlichen acht Spiele zu setzen." Der EHV ist vor dem Spiel am Dienstag (19 Uhr im Live-Ticker) gegen den VfL Lübeck-Bad Schwartau Tabellenschlusslicht. Ein neuer Trainer sitzt da aber noch nicht auf der Bank. Geschäftsführer Rüdiger Jurke und sportlicher Leiter Stephan Swat arbeiten an einer Lösung, hieß es. Das Spiel gegen VfL Lübeck-Bad Schwartau werde vereinsintern abgesichert, teilten die Auer mit.