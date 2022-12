Arndt Pfützner, langjähriger Direktor des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT), ist am Dienstag (27. Dezember 2022) nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben. Das teilte das IAT am Freitag (30. Dezember 2022) mit. Pfützner war seit der IAT-Gründung 1992 für das Leipziger Institut tätig. Im Jahr 2000 übernahm er das Amt des Direktors, das er für anderthalb Jahrzehnte innehatte.

Er war ein Mann, der den Leistungssport mit allen Facetten und Emotionen vorgelebt hat - und dies sowohl gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IAT als auch in allen Gremien und Funktionen, die er bekleidete.

Nach Abschluss seines Studiums an der Deutschen Hochschule für Körperkultur war er als Forschungsgruppenleiter Skilanglauf am Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig tätig. 1980 promovierte der frühere Biathlet zum Doktor der Pädagogik. 1990 folgte die Habilitation zur Theorie und Methodik des Skilanglauftrainings.