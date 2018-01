Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt hat sich am Dienstagabend in einem Testspiel mit 1:0 bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue durchgesetzt und nochmals Selbstvertrauen vor dem Jahresauftakt getankt. Allerdings blieb der Siegtreffer den Thüringern verwehrt, denn Nicolai Rapp beförderte den Ball in der 76. Minute ins eigene Tor. Beide Trainer gaben allen Spielern vor 496 Zuschauern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Bei Aue fehlten allerdings gleich drei Spieler wegen einer Erkältung. Auch Torwart Martin Männel und Dennis Kempe pausierten wegen muskulärer Beschwerden.