Jena dreht Spiel

Die Korbjäger von Science City Jena haben wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Thüringer feierten am Sonntag einen verdienten 80:72-Sieg bei den Eisbären Bremerhaven.

Beide Mannschaften lieferten sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Mit einem 40:43-Rückstand ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte drehten die Thüringer auf und holten das dritte Viertel mit 24:11, was die Vorentscheidung bedeutete, denn auch im Schlussviertel (16:18) konnte Jena seinen Vorsprung behaupten und somit den achten Saisonsieg einfahren. Bester Werfer war einmal mehr Julius Jenkins mit 22 Punkten. Julius Jenkins (Jena/11) war mit 22 Punkten erfolgreichster Jenaer Werfer (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Der Mitteldeutsche BC setzt Negativserie fort

Lamont Jones lief gegen Würzburg vor allem in der ersten Hälfte heiß. Bildrechte: imago/HMB-Media Erneut leer gingen dagegen die Wölfe aus Weißenfels aus. Gegen s’Oliver Würzburg unterlag die Mannschaft von Igor Jovovic mit 78:86 (46:50) und kassierte damit die fünfte Niederlage in Folge. Dabei konnten die Wölfe in der ersten Hälfte durchaus mit der Mannschaft von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann mithalten und gingen einige Male auch in Führung. Vor allem Lamont Jones trug daran einen großen Anteil. Der 27-Jährige US-Amerikaner konnte bereits zur Pause auf 18 Punkte verweisen. Auf der Gegenseite war es vor allem Robin Benzing der seine Mannschaft nach vorne trieb. Im Gegensatz zum Hinspiel konnten aber dieses Mal zumindest in der ersten Hälfte Kruize Pinkins und Djordje Pantelic den Nationalmannschaftskapitän unter dem Brett in Schach halten.

Hoffnung im vierten Viertel

Nach der Pause zeigten beide Mannschaften eine schwächere Offensivleistung. Beim MBC lag das vor allem an einer überhasteten Spielweise. Mehrere Missverständnisse und Turnovers waren eine Folge. Eine andere war die erste zweistellige Führung der Gäste in der 23. Minute. Allerdings zeigte die im Anschluss daran genommene Auszeit von Jovovic Wirkung und die Gäste kamen vor dem letzten Viertel wieder auf sechs Punkte heran. Im finalen Durchgang keimte noch einmal Hoffnung im Wolfsbau auf, als der MBC fünf Minuten vor Schluss auf 68:70 verkürzte. Doch als die Würzburger sich vor allem im Angriff wieder fingen, wurde es am Ende eine deutliche Niederlage für den MBC. Robin Benzing (links) war wieder einmal herausragender Akteur bei den Würzburgern. Hier im Zweikampf mit Kruize Pinkins. Bildrechte: imago/HMB-Media