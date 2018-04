Vor 4.220 Zuschauern in der Fraport Arena dominierten die Gatsgeber von Beginn an und legten einen 10:0-Punkte-Lauf hin. Der MBC schien sich danach etwas zu fangen, kam auf 9:12 heran, doch es war nur ein Strohfeuer. Die Hessen zogen, ohne an ihr Limit zu gehen, bis zum Ende des Viertels auf 25:14 davon. Auch im weiteren Verlauf taten sich die “Wölfe“ gegen die Frankfurter Verteidigung immer wieder schwer.



Nach der Pause verloren die Gastgeber überraschend den Spielfaden. Weißenfels nutzte diese Phase und kämpfte sich auf fünf Punkte heran (51:56) heran. Aber die Skyliners kamen im Anschluss wieder in die Spur und holten das dritte Viertel noch mit 19:15 (67:53). Ein weiteres Aufbäumen der Weißenfelser blieb im Schlussabschnitt aus, da die Frankfurter in allen Belangen das überlegenere Team waren. Somit blieb es bei der letztlich klaren Niederlage für den MBC.

Lamont Jones war mit 18 Punkten bester Werfer beim MBC. Bildrechte: IMAGO