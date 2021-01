Die Gäste aus Herne machten von Anfang an viel Druck auf die Defense der Lions und trafen früh im Spiel hochprozentig von der Dreierlinie. Halle konnte zunächst noch dagegenhalten und blieb bis Mitte des zweiten Viertels immer in Schlagdistanz (21:26). Kurz vor der Halbzeit folgten dann aber die entscheidenden Minuten des Spiels. Herne drehte auf und die Saalestädterinnen leisteten sich einen Turnover nach dem anderen. Im Angriff wollte kein Wurf mehr den Weg in den Korb finden und so gingen die Lions zur Halbzeit mit einem aussichtslosen 27:50-Rückstand in die Kabine.