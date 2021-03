Die "Lions" legten offensiv einen richtig guten Start hin. Starkes Ball Movement, zwei Dreier und zwei wunderschöne "Back-Door-Pässe" waren nicht nur was für das Auge, sondern resultierten auch in einer frühen 14:5-Führung nach vier Minuten. Defensiv standen die in blau spielenden Saalestädterinnen sehr kompakt und machten den "Angels" den Weg zum Korb immer wieder schwer. Doch auch die fanden kurz darauf richtig in die Partie und konnten bis zum Ende des sehr unterhaltsamen ersten Viertels noch zum 22:22 ausgleichen. Im zweiten Viertel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams sich nie wirklich absetzen konnten. Dementsprechend eng ging es mit einem aussichtsreichen 42:46 aus "Lions"-Sicht in die Kabine.

Beide Teams schienen nach der Halbzeit ihre Scoringpower in der Kabine gelassen zu haben. Es blieb eine spannende Angelegenheit auf dem Parkett - die Punkteausbeute ging auf beiden Seiten aber gehörig in den Keller. Bester Beleg hierfür war der Blick auf das Scoreboard nach dem dritten Viertel: 56:56, also nur 24 Punkte insgesamt in zwölf Minuten. Auch im letzten Abschnitt blieb es eng und eher punktarm. Bis in die "Crunchtime" trennten die beiden Teams nie mehr als vier Zähler. Mit 17 Sekunden auf der Uhr, beim Stand von 72:72 vergaben die "Angels" zwei Freiwürfe, um in Führung zu gehen. Doch auch der letzte Dreier der Hallenserinnen fand nicht den Weg ins Netz und somit gab es fünf Minuten extra obendrauf. In der Overtime behielten die "Lions" dann die Nerven und machten vor allem mit einer guten Defensivleistung den Deckel drauf. Der letzte Angriff bei 78:76 für Halle gehörte zwar den "Angels", wurde aber von den Gästen konsequent verteidigt und führte letztlich zu keinen Punkten. Der Jubel der nach der Sierene war dementsprechend ausgelassen und die Saalestädterinnnen springen mit dem Sieg in der Tabelle einen Rang nach oben auf Platz zehn.