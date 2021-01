Das Team von Peter Kortmann erwischte einen ordentlichen Start und machte von Anfang an Druck. Vor allem in der Defense machten es die Saalestädterinnen oftmals gut und ließen wenig einfache Punkte zu. Vorne konnten sie die leichte Führung lange aufrecht halten und gingen mit einem Punkt (16:15) in die erste Viertelpause. Im zweiten Abschnitt blieb der positive Eindruck, sodass die "Lions" sich bis zur Halbzeit sogar noch ein wenig absetzen konnten und mit einem Fünf-Punkte-Polster (37:32) in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein offener Schlagabtausch beider Teams. Die Gastgeberinnen aus dem Saarland konnten sich im dritten Viertel wieder heran arbeiten und gingen kurz vor dem Buzzer mit 55:54 in Führung. Für die "Lions" war noch nichts verloren und auch im letzten Abschnitt war lange Zeit nicht auszumachen, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Entscheidender Faktor war am Ende, dass die Gäste in den letzten drei Minuten der Partie keinen einzigen Korb mehr erzielen konnten. Saarlouis nutzte diese Schwäche aus und konnte sich bis zur Schlusssirene sogar noch auf zehn Punkte absetzen. Die Hallenserinnen rutschen nach der Niederlage gegen den Tabellennachbarn auf Platz elf in der Bundesliga ab.