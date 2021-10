Es war die zweite Niederlage in dieser Saison gegen die Kontrahentinnen aus Göttingen, nachdem die Lions zunächst auch in der Liga mit 58:74 unterlagen. Die Lions, aktuell siegloses Tabellenschlusslicht der Bundesliga, müssen dadurch weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag warten.

Die bis dato eher blasse Offensive der Hallenserinnen kam auch zu Beginn dieses Spiels schwer in Tritt. Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeberinnen mit fünf Punkten zurück, zündeten im zweiten Viertel jedoch den Turbo und drehte den Rückstand in eine 37:32-Halbzeitführung.



Ein lange umkämpftes drittes Viertel brachte den Niedersächsinnen wieder die Führung (55:50), die sie im letzten Spielabschnitt trotz eines aufopferungsvollen Kampfes der Lions nicht mehr hergaben. Somit zogen die Veilchen letztlich verdient ins Achtelfinale des DBBL-Pokals ein. Am Wochenende spielen die Lions ihr nächstes Ligaspiel gegen den BC Marburg (17. Oktober).