Vor der kommenden Basketball-Bundesliga-Saison bestreitet die SYNTAINICS MBC insgesamt acht Vorbereitungspartien. Das gaben die Weißenfelser am Donnerstag bekannt. Unter anderem geht es gegen die Branchengrößen Bayern München und Brose Bamberg. Anfang September kommt der französische Vizemeister AS Monaco in die Stadthalle. Saisonauftakt ist dann am 25. September vor heimischer Kulisse gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.