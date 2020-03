Basketball | ProA #StandTogether: Science City Jena startet Crowdfunding-Kampagne

Das Corona-Virus trifft den Sport mit voller Härte – so auch die 2. Basketball-Bundesliga (2.BBL). Der vorzeitige Saisonabbruch bedeutet nicht nur in sportlicher Hinsicht eine Katastrophe, sondern bedroht die Vereine auch wirtschaftlich in ihrer Existenz. Um die finanziellen Schäden in Grenzen zu halten, hat Science City Jena nun eine Crowdfunding-Aktion gestartet.