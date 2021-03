Der MBC startete dabei zwölf Tage nach dem 82:96 in heimischer Halle auch in Berlin ordentlich in die Partie. Erst traf Michal Michalak einen Dreier, kurz danach ließ es Philipp Hartwich krachen und legte per Dunk nach. Doch damit schien Alba geweckt worden zu sein. Die Hausherren übernahmen nun das Geschehen, punkteten zuverlässig und waren in der Defensive kaum mehr zu knacken. So wuchs der Rückstand der "Wölfe" auf bis zu 16 Zähler an (11:26/8.). Im zweiten Viertel konnte das Team von Silvano Poropat den Favoriten defensiv deutlich mehr fordern. Alba traf nur einen Korb aus dem Feld, die restlichen elf Zähler des Hauptstadtklubs kamen von der Freiwurflinie. Dank eines erneuten Dreiers von Michalak zwei Sekunden vor der Halbzeitsirene ging der MBC mit lediglich sieben Zählern Defizit in die Kabine.