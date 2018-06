Marelja ist flexibel einsetzbar, seine größte Stärke kann er als Center ausspielen. Das Internetportal "Euro Basket" wählte Marelja in die Auswahl der besten Spieler Polens. Zuvor hatte er in der ersten spanischen Liga in Murcia und Sevilla, in Oostende und Antwerpen in Belgien und einigen Clubs in Serbien gespielt. Mit Oostende gewann der neue MBC-Spieler die belgische Meisterschaft und zwei Mal den Pokal. Darüber hinaus konnte er bereits Europapokalerfahrung in der Champions League und im FIBA Europe Cup sammeln.