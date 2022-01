Die Basketballerinnen der GISA Lions SV Halle haben in der Bundesliga die nächste Pleite kassiert. Am Sonntag zogen die Sachsen-Anhalterinnen am 17. Spieltag auswärts in der Hermann-Keßler-Halle bei den Eigner Angels Nördlingen mit 69:78 (21:27, 11:13, 19:15, 18:23) den Kürzeren.