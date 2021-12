Nach den ersten beiden Abschnitten hielten sich die Wölfe noch und Schlagdistanz und gingen mit einem Rückstand von sieben Zählern (47:54) in die Kabine. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten dann aber eindeutig die Telekom Baskets. Bereits Mitte des dritten Viertels war der Rückstand des MBC auf 18 Punkte (52:70) angewachsen und Bonn machte keine Anstalten, seinen Lauf zu bremsen. Mit 36:18 ging der dritte Abschnitt an die Hausherren und damit war das Spiel so gut wie entschieden.

Auch wenn die Gäste im vierten Viertel Moral bewiesen und ihrerseits noch einmal aufdrehten, konnten sie am Ausgang des Spiels nicht mehr viel ändern. Die Bonner holten sich am Ende verdient den Sieg und springen an die Tabellenspitze. Für den MBC setzt es die achte Saisonniederlage im zwölften Spiel. Das Team von Igor Jovovic bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte auf Platz 13 und hat am kommenden Mittwoch mit den Brose Baskets Bamberg bereits den nächsten Hochkaräter vor der Brust.